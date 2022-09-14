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Главный тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал поражение в матче с «Локо» в Кубке

Главный тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал поражение в матче с «Локо» в Кубке
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о поражении своей команды в матче Кубка России с московским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена». Основное время матча завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти победу одержал «Локомотив».

«Кубковая игра, поэтому дали некоторым игрокам паузу. Чувствовалось отсутствие игровой практики у тех, кто сегодня играл. Сами «привезли» два стандарта, после которых были забиты голы. Мы сами могли забить и больше. Не знаю, как комментировать серию пенальти. Серия пенальти — это лотерея. Провели её не лучшим образом», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В предыдущем туре «Локомотив» уступил «Пари Нижний Новгород» — 0:2, а «Краснодар» оказался сильнее «Химок» (2:0).

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