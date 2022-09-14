«Шахтёр» — «Селтик»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы F между «Шахтёром» и «Селтиком». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В 1-м туре донецкий клуб разгромно обыграл «РБ Лейпциг». В той игре клуб из ДНР четыре раза раз поразил сетку ворот соперника, немцы смогли пробить голкипера соперника один раз. Команда Ангелоса Постекоглу в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов уступила «Реалу» со счётом 0:3.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.