Сторожук высказался о судействе в кубковом матче «Локомотив» — «Краснодар»
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Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Александр Сторожук прокомментировал поражение своей команды от московского «Локомотива» в серии послематчевых пенальти в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
«Качество судейства? Удивляет. Есть моменты, когда в наши ворота смотрят прям досконально: даже главного подзывают. Мне кажется, что Сорокин сыграл чисто в мяч, но сразу наказание комментировать не хочется. Хотелось бы обсуждать футбол», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0).
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