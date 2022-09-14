Главный тренер «Краснодара»: впервые слышу формулировку, что «Локомотив» — слабая команда

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение своей команды от московского «Локомотива» в серии послематчевых пенальти в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Впервые слышу формулировку, что Локомотив — слабая команда. Посмотрите, кто у них выходит на замену. Думаю, трудности — это временно. Всё наладится у них. Никто у нас не говорил из футболистов и тренеров, что «Локомотив» — слабые. Вспомните, как мы играли с ними дома. У них качественные футболисты. Не знаю, кто вам такое сказал», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В предыдущем туре «Локомотив» уступил «Пари Нижний Новгород» — 0:2, а «Краснодар» оказался сильнее «Химок» (2:0).