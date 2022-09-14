ЦСКА — «Урал»: Роша вывел армейцев вперёд

Сегодня, 14 сентября, проходит матч группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралом».

Защитник ЦСКА Виллиан Роша открыл счёт в матче 2-го тура Кубка России. Футболист переправил мяч в сетку головой после углового. До окончания основного времени матча остаётся 12 минут. Встреча проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

В прошлом туре турнира армейцы оказались сильнее московского «Торпедо» — 2:0, а екатеринбургский клуб одолел «Сочи» (2:0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

ЦСКА и «Урал» уже встречались в этом сезоне. Московская команда дома одержала победу со счётом 2:0.