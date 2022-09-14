Главный тренер «Локо» объяснил, почему Антон Миранчук не играл в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после матча 2-го тура Фонбет Кубка России с «Краснодаром» рассказал, почему полузащитник Антон Миранчук не сыграл в сегодняшнем матче.
«Конечно, то, что остаётся в раздевалке, остаётся в раздевалке. Но у меня отличный капитан, он любит футбол и знает, как в нём надо бороться. Можно увидеть, как Баринов отдавался, сражался, заряжал ребят на поле. Игра Карпукаса, который сыграл хорошо сегодня, это заслуга в том числе и Баринова. В трудные моменты я всегда могу на него положиться. Могу сказать, что у нас лидеры в команде – это не только Баринов, но и Гильермо, Едвай, Живоглядов. Очень приятно, что у меня есть такие игроки в команде.
Ненахову нужны игровые минуты, он был долгое время травмирован. Живоглядов не играл в предыдущей игре, но он вышел сегодня и помог команде, справился со своей задачей. Антон Миранчук в игре с «Факелом» получил ушиб, поэтому его выступление было под вопросом. Антон был в списке на игру, но мы решили не рисковать, чтобы не усугубить ушиб», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 14 сентября 2022
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