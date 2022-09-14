Игнатьев: для «Локо» победа — глоток свежего воздуха. До этого была гробовая тишина

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев поделился мыслями о победе над «Краснодаром» в матче 2-го тура Кубка России.
«Был тяжёлый период без побед. Эта победа — свежий глоток воздуха. Эмоции хорошие у всех ребят. Гробовая тишина была в раздевалке до этого. Тяжело настраиваться на игры, но слава богу, что сегодня удалось одержать победу в серии пенальти. Был ступор, что не могли выиграть. Получили положительные эмоции. Хотим, чтобы это был какой-то толчок для нас, чтобы побед было больше. Дай бог — это произойдёт», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московский «Локомотив» после 2-го тура имеет в своём активе два очка и идёт третьим в таблице. «Краснодар» занимает вторую строчку с четырьмя баллами.
- 14 сентября 2022
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