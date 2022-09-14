Иван Игнатьев: с Галицким хорошие отношения. Всегда буду ему благодарен

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев после победы в матче 2-го тура группового этапа Кубка России с «Краснодаром» поделился мнением о владельце команды соперника Сергее Галицком.

«Виделся я с Галицким давно, когда с «Рубином» товарищеский матч играли. Общался я с ним не так давно. Не буду говорить, на какие темы. Могу сказать от себя, что у нас с ним хорошие отношения. Я всегда благодарен этому человеку», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня состоялась очная встреча «Локомотива» и «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором победу одержала московская команда в серии послематчевых пенальти со счётом 3:1. В прошлом туре железнодорожники уступили команде «Пари Нижний Новгород», а «Краснодар» обыграл «Химки».