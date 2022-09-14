Иван Игнатьев: «Краснодар» для меня всегда будет принципиальным соперником

Футболист «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о том, что думает о «Краснодаре», в котором он выступал на протяжении трёх сезонов.
«Краснодар» всегда будет принципиальным соперником. В первую очередь соперник, но также мой родной клуб. Всегда приятно играть и мотивация двойная. Есть ли обида на «Краснодар»? Какая может быть обида? Клуб мне очень много дал. Я никогда не держал на него обид. Во всех своих интервью я выражал только слова благодарности этому клубу», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 2-го тура Кубка России «Локомотив» по пенальти переиграл «Краснодар». У московского клуба отличились Вильсон Изидор и Гирано Керк. За гостей забитыми мячами отметились Вячеслав Литвинов и Джон Кордоба.
- 14 сентября 2022
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