«Неприятно». Сафонов — о поражении «Краснодара» в кубковом матче с «Локомотивом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение «быков» в кубковом матче с «Локомотивом» (2:2 в основное время, 3:1 в пользу москвичей в серии пенальти).

«Любое поражение расстраивает. Получены негативные эмоции. Неприятно», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На шестой минуте «Локомотив» открыл счёт, отличился нападающий Вильсон Изидор. На 11-й минуте «Краснодар» восстановил равновесие. Своим шансом воспользовался защитник Вячеслав Литвинов. А на 21-й минуте гостей вывел вперёд нападающий Джон Кордоба. На 58-й минуте счёт сравнял полузащитник Гирано Керк, в серии пенальти красно-зелёные оказались сильнее «быков».



В прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0).