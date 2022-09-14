Матвей Сафонов заявил, что не считает серию пенальти лотереей

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что не относится к серии пенальти как к лотерее. В сегодняшнем матче Кубка России с «Локомотивом» команда Сафонова потерпела поражение в серии 11-метровых ударов со счётом 1:1.

«Показалось, что игроки «Локомотива» на порядок увереннее и лучше пробили. Понятно, что я не угадывал, но, даже если бы угадывал, тяжело было бы достать эти мячи. Я посмотрю. Шутки шутками, но пенальти – не считаю, что это лотерея. К пенальти я готовился. К нему готовятся не только вратари, но и бьющие. Лотереей точно бы не назвал, но сегодня объективно мы были хуже», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Недавно голкипера вызвали в сборную России на сентябрьские матчи.