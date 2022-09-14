В «Спартаке» сообщили, что Миха Мевля получил разрешение на работу в России
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Словенский футболист и защитник московского «Спартака» Миха Мевля получил разрешение на работу и теперь готовится к предстоящим матчам, об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Контракт с игроком рассчитан до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон. Мевля выступает за «Спартак» с 2022 года. До этого он играл за «Зенит», «Сочи», «Ростов».
С июля 2021 года Миха являлся футболистом «Аланьяспора». В сезоне-2022/2023 центральный защитник во всех пяти турах чемпионата Турции оставался на скамейке запасных.
Ближайший матч «Спартака» состоится 15 сентября. Московский клуб встретится с воронежским «Факелом» в рамках 2-го тура Кубка России. В первом круге «Спартак» минимально переиграл «Крылья Советов» — 1:0.
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