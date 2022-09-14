Матвей Сафонов: слежу ли за новостями по матчу сборной России с Боснией? Мне без разницы

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о проведении матча национальной сборной России с командой Боснии и Герцеговины, который должен состояться в середине ноября.

«Слежу ли за новостями по матчу сборной России с Боснией? Нет, мне без разницы», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня состоялась очная встреча «Локомотива» и «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором победу одержала московская команда в серии послематчевых пенальти со счётом 3:1 (2:2 в основное время). В прошлом туре железнодорожники уступили команде «Пари Нижний Новгород» (2:0), а «Краснодар» обыграл «Химки» (2:0).

Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»: