«Чуть пошумели за счёт медиафутбола, и всё». Мостовой — о вылете «Амкала» из Кубка России
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Амкала» от «Звезды» в серии послематчевых пенальти в матче (2:4, в основное время 2:2) 1/128 финала Фонбет Кубка России.
«Играла Третья лига против Третьей лиги. Кто-то оказался счастливее. Мы же не видим большой разницы: и там и там играют одинакового уровня ребята. Потому и проходят так матчи: в один мяч, ничья, пенальти.
Да, можно похвалить их за популяризацию медиафутбола. Но там играют одинаковые ребята. Молодцы. Я много видел команд, которые в Кубках преподносили сюрпризы. Чуть пошумели за счёт медиафутбола, и всё. Я играл с любителями, но здесь мы видим, что это не любители», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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