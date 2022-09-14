ЦСКА — «Урал»: Юшин сравнял счёт за четыре минуты до конца основного времени
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Сегодня, 14 сентября, проходит матч группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралом». Встреча проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.
Нападающий «Урала» Александр Юшин сравнял счёт за четыре минуты до конца основного времени. За армейцев отличился Виллиан Роша на 77-й минуте, замкнув подачу с углового.
В прошлом туре турнира армейцы оказались сильнее московского «Торпедо» — 2:0, а екатеринбургский клуб одолел «Сочи» (2:0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
ЦСКА и «Урал» уже встречались в этом сезоне. Московская команда дома одержала победу со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль (пенальти).
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