«Зенит» — «Крылья Советов»: Цыпченко вывел самарцев вперёд
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Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» играют с «Зенитом». Встреча проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Зенит».
На 83-й минуте самарцы ушли в контратаку. Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко оказался в центре перед штрафной и пробил в дальний угол — Иван спасти «Зенит» от пропущенного гола не смог.
В прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).
Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»:
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