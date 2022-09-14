Хакшабанович примет участие в матче Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Шахтёром»

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы F между «Шахтёром» и «Селтиком». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Шахтёр»: Анатолий Трубин, Лукас Майа, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Артём Бондаренко, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Михаил Мудрик.
«Селтик»: Джо Харт, Йосип Юранович, Кэмерон Картер-Викерс, Моритц Йенц, Грег Тейлор, Мэттью О'Райли, Каллум Макгрегор, Рео Хататэ, Сеад Хакшабанович, Киого Фурухаси, Жоау Филипе.
В 1-м туре донецкий клуб разгромно обыграл «РБ Лейпциг». В той игре клуб из ДНР четыре раза раз поразил сетку ворот соперника, немцы смогли пробить голкипера соперника один раз. Команда Ангелоса Постекоглу в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов уступила «Реалу» со счётом 0:3.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
- 14 сентября 2022
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