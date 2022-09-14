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ЦСКА, забив в компенсированное время, переиграл «Урал» в Кубке России

ЦСКА, забив в компенсированное время, переиграл «Урал» в Кубке России
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Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 ЦСКА играл с екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась в пользу московского клуба со счётом 2:1.

Во втором тайме на 77-й минуте счёт открыл футболист ЦСКА Виллиан Роша, сыграв головой после подачи углового. «Урал» восстановил равенство на табло усилиями Александра Юшина, но в компенсированное время Милан Гайич завершил атаку армейцев результативным ударом.

В прошлом туре турнира армейцы оказались сильнее московского «Торпедо» — 2:0, а екатеринбургский клуб одолел «Сочи» (2:0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

ЦСКА и «Урал» уже встречались в этом сезоне. Московская команда дома одержала победу со счётом 2:0.

Фонбет Кубок России. Группа D
14 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Роша – 77'   1:1 Юшин – 86'   2:1 Гаич – 90'
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