Гончаренко: в игре с ЦСКА мы заслуживали больше, чем поражение

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче Кубка России с ЦСКА (1:2).

«Мне нравится, когда команда играет с листа и понимает сильные стороны, хорошо играет в защите. Большинство игроков это понимали, энергозатратная игра. Мы заслуживали больше, чем поражение. Но надо продолжать верить в то, что мы делаем. Пришедшие игроки изменили наше лицо. Надеемся, что сможем продолжать набирать очки», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Во втором тайме на 77-й минуте счёт открыл футболист ЦСКА Виллиан Роша, сыграв головой после подачи углового. «Урал» восстановил равенство на табло усилиями Александра Юшина, но в компенсированное время Милан Гайич завершил атаку армейцев результативным ударом.