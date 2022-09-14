Федотов: игроки ЦСКА радовались за Гайича? К любому другому бросились бы так же
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победный гол полузащитника армейцев Милана Гайича «Уралу» в матче 2-го тура Фонбет Кубка России, а также высказался о ходе игры.
«За Гайича радовались особенно? К любому другому бросились бы так же. Эта атмосфера показывает, что у команды огромное желание победить на домашнем стадионе. Это дух победителя — вырывать такие непростые матчи.
Мы ротируем нагрузку. Скоро матч в РПЛ. Дали кому-то передохнуть, другим дали почувствовать тонус. Нужно было воспользоваться пространством после забитого гола, идти вперёд, ловить зоны. Нужно было искать шансы в быстрых атаках», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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