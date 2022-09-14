Главный тренер «Урала» Гончаренко отказался отвечать на вопрос о Фуксе и Гайче

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о футболистах ЦСКА Фуксе и Гайче.

«Рад ли я, что Фукс и Гайч начали играть в ЦСКА? Я понимаю, что вам неинтересны те моменты, что «Урал» вообще не бьёт пенальти, что жёлтые карточки нам дают. Вам интересны только «Спартак», ЦСКА, а «Урал» никому неинтересен, так что чего я буду отвечать про игроков ЦСКА?» — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Екатеринбургский «Урал» в гостях уступил московскому ЦСКА в Кубке России. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба. Во втором тайме на 77-й минуте счёт открыл футболист ЦСКА Виллиан Роша, сыграв головой после подачи углового. «Урал» восстановил равенство на табло усилиями Александра Юшина, но в компенсированное время Милан Гайич завершил атаку армейцев результативным ударом.