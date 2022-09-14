«Выпустили молодёжь — в итоге 0:2». Канчельскис — о поражении «Зенита» в Кубке

Советский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от «Крыльев Советов» в Кубке России (0:2).

«Футбол такая вещь. Не настроились. Здесь есть над чем думать. Иногда поражения помогают. На Кубок будет ещё много игр. Важно не то, как начнёшь, а то, как закончишь. Делать какие-то выводы я бы не стал. Поражение всегда не очень хорошо. Но это же не финал.



На «Зенит» все настраиваются, как и на «Спартак» с ЦСКА. Все хотят обыграть лидеров. Может, «Зенит» недооценил соперника. Посмотрели на молодёжь, которая должна доказывать. Значит, молодёжь ещё не готова играть на таком уровне. Пускай делают выводы. Пусть не сидят на скамейке, говоря, что такой футболист, выпустили. Вот выпустили — в итоге 0:2», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.