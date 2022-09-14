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Владелец «Челси» Боули предложил провести матч между звёздами АПЛ

Владелец «Челси» Боули предложил провести матч между звёздами АПЛ
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Владелец «Челси» Тодд Боули предложил организовать матч всех звёзд АПЛ, как это проводится в рамках других видов спорта в США.

«В конечном счёте я надеюсь, что Премьер-лига извлечёт небольшой урок из американского спорта. И действительно задумается — почему бы нам не провести турнир с четырьмя спортивными командами, почему бы не организовать Матч всех звёзд?

Люди говорят о дополнительных средства для лиги. В Матче всех звёзд ГЛБ [Главной лиги бейсбола] в этом году мы заработали $ 200 млн (€ 197 млн) за два дня. Поэтому мы думаем, что могли бы легко провести Матч всех звёзд между Севером и Югом Премьер-лиги, если бы лига приняла такое решение», — цитирует слова Боули канал Sky Sports.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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