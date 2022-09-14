Защитник ЦСКА Гайич оценил свою игру в кубковом матче с «Уралом»
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Сербский футболист московского ЦСКА Милан Гайич прокомментировал матч с «Уралом» в Кубке России. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.
«Второй тайм не был хуже первого. Очень тяжёлый матч. Возможно, мы начали так, как хотели. Теперь мы лидеры группы, это то, чего мы хотели. Всегда счастлив забивать. Но главное — победа, на последних минутах это всегда приятно. Я всегда подключаюсь в атаку, увидел, что мяч отскочит ко мне, и сумел добить. Для меня не было сложно, что было много перестановок в составе. Возможно, это проблема для тех, кто не играл друг с другом, но у нас большая группа игроков. Каждый выкладывается на 100%», — сказал Гайич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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