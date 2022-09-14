Канищев — о поражении «Зенита»: было ожидание, что возможен сюрприз. Вот он и состоялся

Бывший российский нападающий Анатолий Канищев прокомментировал поражение «Зенита» в матче Кубка России с «Крыльями Советов».

«Не удивлён. Конечно, «Зенит» рассчитывал на другой результат. Когда я увидел, то было ожидание, что возможен сюрприз. Вот он и состоялся.



Мотивация играть в Кубке, наверное, есть. Но надо давать играть тем, кто не играет постоянно в основе. Хорошая возможность показать, что у «Зенита» два состава. Но по факту видно, что совсем не два. Без группы бразильцев состав не очень-то рабочий. Кубок — хороший способ или повод дать поиграть, чтобы была игровая практика. При этом надо использовать её с должным рвением: если говорить про тех, кому дали играть в таких матчах. Сегодня этого не было видно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.