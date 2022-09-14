Хавбек «Урала» Гаджимурадов отреагировал на новость, что его хотел подписать «Спартак»

Футболист екатеринбургского «Урала» Рамазан Гаджимурадов прокомментировал информацию, что его хотел подписать московский «Спартак» в последние дни летнего трансферного окна.

«Какая уже разница? Факт в том, что я остался в «Урале». Может, было предложение, а может, не было. Факт в том, что я здесь», — сказал Гаджимурадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня состоялся матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Урал». Победу одержала московская команда: в составе армейцев забили Виллиан Роша и Милан Гайич, за екатеринбургскую команду отличился Александр Юшин. В следующем туре ЦСКА дома примет «Сочи», а «Урал» – московское «Торпедо».

Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»: