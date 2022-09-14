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Игроки ЦСКА упали в кучу-малу, фанаты крестили пальцы за команду. Фото победы над «Уралом»

Игроки ЦСКА упали в кучу-малу, фанаты крестили пальцы за команду. Фото победы над «Уралом»
ЦСКА — «Урал»
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14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче Кубка России в группе D ЦСКА одержал победу над «Уралом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Владимира Федотова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победный гол полузащитника армейцев Милана Гайича «Уралу» в матче 2-го тура Фонбет Кубка России, а также высказался о ходе игры.

«За Гайича радовались особенно? К любому другому бросились бы так же. Эта атмосфера показывает, что у команды огромное желание победить на домашнем стадионе. Это дух победителя — вырывать такие непростые матчи.

Мы ротируем нагрузку. Скоро матч в РПЛ. Дали кому-то передохнуть, другим дали почувствовать тонус. Нужно было воспользоваться пространством после забитого гола, идти вперёд, ловить зоны. Нужно было искать шансы в быстрых атаках», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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