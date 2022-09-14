Нападающий «Урала» Каштанов рассказал, как изменилась игра команды с приходом Гончаренко

Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов высказался по поводу игры своей команды и влияния на неё главного тренера Виктора Гончаренко.

«Ощущаем новые требования. Виктор Михайлович заставляет много двигаться как с мячом, так и без него. Привыкаем постепенно. Думаю, дальше всё будет хорошо», — передаёт слова Каштанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня состоялся матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Урал». Победу одержала московская команда: в составе армейцев забили Виллиан Роша и Милан Гайич, за екатеринбургскую команду отличился Александр Юшин. В следующем туре ЦСКА дома примет «Сочи», а «Урал» – московское «Торпедо».

Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»: