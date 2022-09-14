Нападающий «Урала» Каштанов рассказал, как изменилась игра команды с приходом Гончаренко
Поделиться
Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов высказался по поводу игры своей команды и влияния на неё главного тренера Виктора Гончаренко.
«Ощущаем новые требования. Виктор Михайлович заставляет много двигаться как с мячом, так и без него. Привыкаем постепенно. Думаю, дальше всё будет хорошо», — передаёт слова Каштанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сегодня состоялся матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Урал». Победу одержала московская команда: в составе армейцев забили Виллиан Роша и Милан Гайич, за екатеринбургскую команду отличился Александр Юшин. В следующем туре ЦСКА дома примет «Сочи», а «Урал» – московское «Торпедо».
Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»:
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
21:10
-
21:08
-
21:07
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:03
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:28
-
19:26
-
19:24
-
19:23
-
19:16
-
19:16
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
18:55
-
18:45
-
18:44
-
18:42
-
18:41
Партнерский контент