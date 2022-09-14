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Холанд выйдет в основе «Манчестер Сити» против «Боруссии» Д в рамках ЛЧ

Холанд выйдет в основе «Манчестер Сити» против «Боруссии» Д в рамках ЛЧ
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Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» в своих стенах примет дортмундскую «Боруссию».

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Аке, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, Родри, Де Брёйне — Грилиш, Холанд, Марез.

«Боруссия» Дортмунд: Майер, Геррейру, Хуммельс, Зюле, Менье — Беллингем, Джан, Экзан — Рейна, Модест, Ройс.

Напомним, в прошлом туре «Манчестер Сити» на выезде крупно переиграл «Севилью» со счётом 4:0. Дортмундская «Боруссия», в свою очередь, уверенно обыграла датский «Копенгаген» со счётом 3:0. Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд перебрался в английскую команду летом из Дортмунда. Это будет первая игра норвежца против бывшего клуба.

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