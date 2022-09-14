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«Смысл обороняться всю игру?» Форвард «Урала» Каштанов — о матче с ЦСКА в Кубке

«Смысл обороняться всю игру?» Форвард «Урала» Каштанов — о матче с ЦСКА в Кубке
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Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов рассказал о стиле игры команды Виктора Гончаренко в матче с ЦСКА (2:1).

«Свою игру оцениваю очень плохо — так нельзя выходить играть. С моей стороны безобразие так выйти. Думаю, тренерскую установку мы поняли, перестраивались неплохо. Думаю, ЦСКА не ожидали от нас такого агрессивного футбола. С такими командами нельзя закрываться. Смысл выходить и обороняться всю игру?» — передаёт слова Каштанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня состоялся матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Урал». Победу одержала московская команда: в составе армейцев забили Виллиан Роша и Милан Гайич, за екатеринбургскую команду отличился Александр Юшин. В следующем туре ЦСКА дома примет «Сочи», а «Урал» – московское «Торпедо».

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