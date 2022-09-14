«Я бездарно пробил». Защитник «Краснодара» Сорокин — о серии пенальти в игре с «Локо» в КР

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин поделился мыслями о матче 2-го тура Кубка России с московским «Локомотивом». Команды не смогли выявить победителя в основное время (2:2), а в серии пенальти точнее оказались железнодорожники. Футболисты «Краснодара» реализовали один удар из четырёх. Игроки московского клуба ни разу не промахнулись с «точки».

«Мотивация в Кубке такая же, как и в чемпионате — хочется выигрывать. Расстроились, как и в предыдущем туре. Нужно перебороть всё это и готовиться к следующей игре.



Пенальти? Бездарно пробил. На тренировках бил нормально, а в этот раз в игре что-то… Сказать, что нервишки, не могу, а так бездарно пробил», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.