Кузманович: зачем российским футболистам ехать в Европу, если дома есть всё?

Экс-футболист «Фиорентины» и «Штутгарта» Здравко Кузманович рассказал о своих отношениях с Павлом Погребняком и предположил, почему российские футболисты не уезжают в европейские чемпионаты.

«Общаемся ли с Павлом Погребняком, с которым вместе играли в «Штутгарте»? У Паши была хорошая, насыщенная карьера. В «Штутгарте» мы отлично ладили. К сожалению, мы тогда не обменялись контактами, но зато встретились на Кубке Легенд и отлично поговорили. Думаю, мы с ним ещё увидимся в Москве и обменяемся телефонами спустя столько лет.



Почему так мало россиян уезжают в топовые чемпионаты? Я думаю, российским футболистам просто нравится играть на родине. У них здесь есть всё: хорошая зарплата, семья рядом, отличная инфраструктура… Думаю, поэтому их в Европу и не тянет. Тут есть всё, чтобы играть и развиваться.

К тому же Россия – очень красивая страна. Но в Европе всё же играют российские футболисты, несмотря на наличие ряда хороших отечественных команд: ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и другие. Тут интересный чемпионат, да и вы посмотрите только на стадионы этих клубов! На них приятно играть. Тут все условия. Зачем уезжать, если дома всё есть?» — цитирует Кузмановича Metaratings.