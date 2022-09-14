Егор Сорокин: надо радоваться, что на «Локо» — «Краснодар» пришли 4,5 тысячи болельщиков

Футболист «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал тот факт, что на матчи Кубка России приходит не так много болельщиков.

«Мало народу на Кубке? Будний день, да ещё и три часа дня. Что будет зимой? Меньше народу. Плохо, конечно. Болельщики должны присутствовать на играх. Надо радоваться тому, что 4,5 тысячи пришли. Спасибо нашим болельщикам, что присутствуют на футболе и поддерживают нас», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» в серии пенальти уступил московскому «Локомотиву» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Основное время закончилось со счётом 2:2, а в серии пенальти игроки гостей реализовали один удар из четырёх, в то время как железнодорожники удачно использовали все свои 11-метровые.