Экс-тренер юношеской сборной России высказался о регрессе чемпиона Европы Митрюшкина

Бывший тренер юношеских и молодёжной сборных России и чемпион Европы среди юношей 2013 года U17 Дмитрий Хомуха прокомментировал карьеру резервного голкипера подмосковных «Химок» Антона Митрюшкина, который в составе его команды выигрывал молодёжный чемпионат Европы девять лет назад.
«Юношеский футбол — это одно, а профессиональный — совсем другое. Череда травм, которая преследовала Антона в Европе, наверняка тоже сыграла свою роль. Но там и конкуренция достаточно высокая. И конкуренцию эту нужно выигрывать. Никто просто так своё место не отдаст. А Лантратов сейчас не даёт повода усомниться в своих возможностях», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
У «Спартака» катастрофа, а «Зенит» жесток. Обзор 9-го тура РПЛ:
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