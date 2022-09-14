Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Кубка России с «Крыльями Советов» (0:2).

«Матч начали неплохо, имели пару хороших моментов. В таких играх, конечно, нужно забивать. В дальнейшем, может быть, достаточно лёгкое начало сыграло плохую службу. Одна-другая ошибки в обороне, технический брак, неправильное расположение — и сразу же дали почувствовать «Крыльям», что с нами можно играть. Нити игры и инициативу потеряли.



Во втором тайме у нас было пару хороших моментов. К сожалению, не забили, но, в свою очередь, пропустили. Даже при счёте 1:0 был момент хороший, чтобы сравнять, но не получилось. Чтобы выигрывать, нужно прежде всего забивать. Сегодня не удалось забить и сыграть надёжно в обороне — так, как нам хотелось. Это может быть связано со многими вещами: где-то не хватает тем футболистам, которые выходят, игрового тонуса, чтобы быть готовыми на 100%. К сожалению, сегодня не смогли победить. Будем готовиться к следующему матчу, он у нас очень скоро», — цитирует Семака пресс-служба клуба.