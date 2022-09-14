Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Кубка России с «Крыльями Советов» (0:2).
«Матч начали неплохо, имели пару хороших моментов. В таких играх, конечно, нужно забивать. В дальнейшем, может быть, достаточно лёгкое начало сыграло плохую службу. Одна-другая ошибки в обороне, технический брак, неправильное расположение — и сразу же дали почувствовать «Крыльям», что с нами можно играть. Нити игры и инициативу потеряли.
Во втором тайме у нас было пару хороших моментов. К сожалению, не забили, но, в свою очередь, пропустили. Даже при счёте 1:0 был момент хороший, чтобы сравнять, но не получилось. Чтобы выигрывать, нужно прежде всего забивать. Сегодня не удалось забить и сыграть надёжно в обороне — так, как нам хотелось. Это может быть связано со многими вещами: где-то не хватает тем футболистам, которые выходят, игрового тонуса, чтобы быть готовыми на 100%. К сожалению, сегодня не смогли победить. Будем готовиться к следующему матчу, он у нас очень скоро», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 14 сентября 2022
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
21:59
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:08
-
21:07
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:03
-
20:01
-
19:59