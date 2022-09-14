Кузманович: Кокорин — хороший футболист, который просто не смог показать себя в Италии
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Бывший футболист «Фиорентины» и сборной Сербии Здравко Кузманович поделился мыслями о причинах неудачного выступления российского нападающего Александра Кокорина в Италии.
«Я думаю, он просто не адаптировался. А когда ты не можешь адаптироваться в новом клубе и в новой стране, то всё идет не так. Очень сложно поймать ритм. В итоге он сменил клуб. На самом деле, таких примеров много. Не все футболисты могут привыкнуть к другой стране. Кокорин – хороший футболист, который просто не смог себя показать в Италии», — приводит слова Кузмановича Metaratings.
За свою карьеру Александр Кокорин успел поиграть в махачкалинском «Анжи», «Зените» из Санкт-Петербурга, московских «Динамо» и «Спартаке». Нынешним клубом нападающего является кипрский «Арис».
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