Кузманович: Кокорин — хороший футболист, который просто не смог показать себя в Италии

Бывший футболист «Фиорентины» и сборной Сербии Здравко Кузманович поделился мыслями о причинах неудачного выступления российского нападающего Александра Кокорина в Италии.

«Я думаю, он просто не адаптировался. А когда ты не можешь адаптироваться в новом клубе и в новой стране, то всё идет не так. Очень сложно поймать ритм. В итоге он сменил клуб. На самом деле, таких примеров много. Не все футболисты могут привыкнуть к другой стране. Кокорин – хороший футболист, который просто не смог себя показать в Италии», — приводит слова Кузмановича Metaratings.

За свою карьеру Александр Кокорин успел поиграть в махачкалинском «Анжи», «Зените» из Санкт-Петербурга, московских «Динамо» и «Спартаке». Нынешним клубом нападающего является кипрский «Арис».