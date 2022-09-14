Кузманович: сербы любят играть в России из-за высокого уровня чемпионата и хороших денег

Бывший футболист «Штутгарта» Здравко Кузманович ответил на вопрос о мотивации сербских игроков выступать в РПЛ.

«Что мотивирует сербских игроков ехать в РПЛ? Я очень рад, что в России выступает так много игроков из Сербии. Тем более что между нашими странами такие хорошие отношения. Сербские футболисты любят играть в России: здесь высокий уровень чемпионата и хорошие деньги.



Сможет ли кто-то из играющих сейчас в РПЛ сербских игроков «выстрелить» так же, как Видич, Красич, Иванович, уехавшие в Европу из нашего чемпионата? Честно говоря, у меня было не так много времени, чтобы проследить, кто из сербских игроков сейчас выступает в РПЛ, но раньше здесь играли действительно классные футболисты, которые уходили в топ-клубы. А почему бы им в России не играть? У них есть все условия, плюс они регулярно выступают в еврокубках. Да, в этом году немного иная ситуация, но всё же этот период пройдёт. В любом случае российский чемпионат интересный», — приводит слова Кузмановича Metaratings.