Семак: хотел заменить Клаудиньо до второй жёлтой карточки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хотел заменить полузащитника петербургского клуба Клаудиньо после того, как бразилец получил первую жёлтую карточку в матче Кубка России с «Крыльями Советов». Хавбек был удалён с поля за получение двух жёлтых карточек.

«Абсолютно никакого сожаления нет. У нас не 11, а 20 человек в команде. Все должны получать игровую практику и доказывать, что они должны играть. Учитывая количество матчей, опять же, этот календарь, который есть, появление других было неправильно, на наш взгляд.

Клаудиньо заменить хотели, но не успели. Момент, который был, достаточно простой. А так — он говорил, наверное, о тех моментах, нарушениях, которые, на его взгляд, были. Трактовки тех или иных моментов со стороны судейства внесли определённую нервозность», — цитирует Семака пресс-служба клуба.