Тихонов: судья грубо ошибся, засчитав первый гол в ворота «Амкала» в матче со «Звездой»
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Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал судейскую работу в матче Кубка России между «Амкалом» и «Звездой». Основное время встречи закончилось вничью — 2:2, а в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.
«Судья очень грубо ошибся, засчитав первый гол в ворота «Амкала». Фол был перед штрафной, а сам удар был нанесён с разницей около трёх метров от места нарушения. Не думаю, что это было предвзято. Но это грубейшая ошибка, так как мяч был введён не с того места», – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Звезда» вышла в 1/32 финала Кубка России, ранее в 1/128 финала клуб оказался сильнее «Ядра» (2:1). «Амкал» ранее прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) и «Тверь» (1:0).
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