Фоден назвал своего партнёра по «Манчестер Сити» лучшим игроком мира
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Английский полузащитник Фил Фоден ответил на вопрос, кого бы он назвал лучшим игроком мира.
«Ох, это очень сложный вопрос, я вижу Кевина Де Брёйне каждый день на тренировках, он невероятный игрок, возможно, лучший футболист в моей жизни, лучший из всех, кого я когда-либо видел», — приводит слова Фодена The Sun.
Фил Фоден и Кевин Де Брёйне вместе выступают за английский «Манчестер Сити». Бельгийский полузащитник был лучшим полузащитником Лиги чемпионов УЕФА – 2019/2020, становился игроком сезона английской Премьер-лиги — 2020, а также входил в символическую сборную УЕФА (2017, 2019, 2020). Кевин Де Брёйне четырежды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и один раз побеждал в Кубке Англии.
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