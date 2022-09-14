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«ПСЖ» повторил рекорд «Реала» по количеству голов на групповых этапах ЛЧ

«ПСЖ» повторил рекорд «Реала» по количеству голов на групповых этапах ЛЧ
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Французский «ПСЖ» смог повторить рекорд мадридского «Реала», который сумел забить как минимум один гол в каждой из 40 встреч подряд в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Исторического события парижскому клубу удалось добиться в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Маккаби» из Хайфы, отличился нападающий Лионель Месси. Также гол аргентинца стал для команды 108-м в последних 40 встречах.

Мадридский «Реал» смог установить рекорд по голам в матчах группового этапа Лиги чемпионов в сентябре 2015 года. Серия «сливочных» длилась с ноября 2008 года. В следующем туре парижский клуб встретится с лиссабонской «Бенфикой» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов, в этой игре «ПСЖ» может установить новый рекорд.

Реакция футболистов чешской «Виктории Пльзень» на «группу смерти»:

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