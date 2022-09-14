«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Беллингем вывел немцев вперёд

Сегодня, 14 сентября, проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимает на своём поле дортмундскую «Боруссию». Встреча проходит на стадионе «Этихад Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте дортмундская «Боруссия» смогла выйти вперёд благодаря голу английского полузащитника Джуда Беллингема, ассистировал ему капитан немецкой команды Марко Ройс.



Напомним, в прошлом туре «Манчестер Сити» на выезде крупно переиграл «Севилью» со счётом 4:0. Дортмундская «Боруссия», в свою очередь, уверенно обыграла датский «Копенгаген» со счётом 3:0. Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд перебрался в английскую команду летом как раз из Дортмунда. Это первая игра норвежца против бывшего клуба.

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