Месси, Мбаппе и Неймар помогли «ПСЖ» одержать волевую победу над «Маккаби» из Хайфы
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между израильским «Маккаби» из Хайфы и французским «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль) и завершилась победой парижан со счётом 3:1.
На 24-й минуте первого тайма счёт открыл полузащитник хозяев Тьяронн Чери. Через 13 минут аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси восстановил равновесие в матче. Во втором тайме футболист парижского клуба Килиан Мбаппе вывел гостей вперёд, а под конец встречи Неймар упрочил преимущество «ПСЖ», установив окончательный счёт.
Напомним, в прошлом туре «Маккаби» из Хайфы уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:2. «ПСЖ» играл против туринского «Ювентуса» и одолел итальянцев со счётом 2:1.
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