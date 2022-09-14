Месси, Мбаппе и Неймар помогли «ПСЖ» одержать волевую победу над «Маккаби» из Хайфы

Сегодня, 14 сентября, состоялся матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между израильским «Маккаби» из Хайфы и французским «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль) и завершилась победой парижан со счётом 3:1.

На 24-й минуте первого тайма счёт открыл полузащитник хозяев Тьяронн Чери. Через 13 минут аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси восстановил равновесие в матче. Во втором тайме футболист парижского клуба Килиан Мбаппе вывел гостей вперёд, а под конец встречи Неймар упрочил преимущество «ПСЖ», установив окончательный счёт.

Напомним, в прошлом туре «Маккаби» из Хайфы уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:2. «ПСЖ» играл против туринского «Ювентуса» и одолел итальянцев со счётом 2:1.