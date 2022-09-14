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Месси, Мбаппе и Неймар помогли «ПСЖ» одержать волевую победу над «Маккаби» из Хайфы

Месси, Мбаппе и Неймар помогли «ПСЖ» одержать волевую победу над «Маккаби» из Хайфы
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между израильским «Маккаби» из Хайфы и французским «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль) и завершилась победой парижан со счётом 3:1.

На 24-й минуте первого тайма счёт открыл полузащитник хозяев Тьяронн Чери. Через 13 минут аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси восстановил равновесие в матче. Во втором тайме футболист парижского клуба Килиан Мбаппе вывел гостей вперёд, а под конец встречи Неймар упрочил преимущество «ПСЖ», установив окончательный счёт.

Напомним, в прошлом туре «Маккаби» из Хайфы уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:2. «ПСЖ» играл против туринского «Ювентуса» и одолел итальянцев со счётом 2:1.

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
14 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
1 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Чери – 24'   1:1 Месси – 37'   1:2 Мбаппе – 69'   1:3 Неймар – 88'
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