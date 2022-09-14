Гол Холанда принёс «Ман Сити» победу в матче с «Боруссией» Д

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимал на своём поле дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Этихад Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме команды отличиться не смогли. Во втором тайме, на 56-й минуте матча, полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем вывел свою команду вперёд благодаря голевой передаче Марко Ройса. Лишь в концовке встречи «горожане» смогли сравнять счёт — на 80-й минуте отличился Джон Стоунз после паса Кевина Де Брёйне. Через четыре минуты норвежский нападающий Эрлинг Холанд огорчил свою бывшую команду и вывел «Манчестер Сити» вперёд, голевую передачу на свой счёт записал защитник Жоау Канселу.
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