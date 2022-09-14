«Челси» поделил очки с «РБ Зальцбург» в матче 2-го тура ЛЧ

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» принимал «РБ Зальцбург» из Австрии. Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

В первом тайме зрители забитых голов не увидели. В начале второго тайма хозяева вышли вперёд: на 48-й минуте забил Рахим Стерлинг после передачи Мэйсона Маунта. Удержать счёт матча синие не смогли, и на 75-й минуте австрийцы сравняли счёт благодаря усилиям Ноа Окафора после передачи Чуквубуйке Адаму. Финальный свисток арбитра сигнализировал о ничейном результате — 1:1.

Напомним, в прошлом туре «Челси» потерпел поражение от загребского «Динамо» со счётом 1:0. А «РБ Зальцбург» сыграл вничью с «Миланом» — 1:1.