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«Реал» обыграл «РБ Лейпциг», забив первый гол на 80-й минуте

«Реал» обыграл «РБ Лейпциг», забив первый гол на 80-й минуте
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы F между «Реалом» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол на 80-й минуте забил Федерико Вальверде после паса Винисиуса Жуниора. На 91-й минуте Марко Асенсио установил итоговый счёт в матче. В одной группе с «Королевским клубом» выступают также донецкий «Шахтёр» и шотландский «Селтик».

После двух туров команда Карло Анчелотти лидирует в квартете F группового этапа Лиги чемпионов. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
14 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Вальверде – 80'   2:0 Асенсио – 90+1'
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