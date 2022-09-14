«Реал» обыграл «РБ Лейпциг», забив первый гол на 80-й минуте

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы F между «Реалом» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол на 80-й минуте забил Федерико Вальверде после паса Винисиуса Жуниора. На 91-й минуте Марко Асенсио установил итоговый счёт в матче. В одной группе с «Королевским клубом» выступают также донецкий «Шахтёр» и шотландский «Селтик».
После двух туров команда Карло Анчелотти лидирует в квартете F группового этапа Лиги чемпионов. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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