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«Наполи» в большинстве разгромил «Рейнджерс». Зелиньски не реализовал пенальти

«Наполи» в большинстве разгромил «Рейнджерс». Зелиньски не реализовал пенальти
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы А между «Рейнджерс» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Айброкс». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол на 68-й минуте забил полузащитник неаполитанцев Маттео Политано. Он реализовал пенальти. За девять минут до этого хавбек Пётр Зелиньски не реализовал 11-метровый удар, который пришлось перебить. Первую попытку поляк также не забил. Во втором тайме игрок шотландского клуба Джеймс Сэндс за три минуты получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Голами в составе итальянского клуба также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.

После двух туров команда Лучано Спаллетти лидирует в квартете A группового этапа Лиги чемпионов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
14 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 3
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Политано – 68' (пен)   0:2 Распадори – 85'   0:3 Н'Домбеле – 90+1'
Удаления: Сэндс – 55' / нет
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