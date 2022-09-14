«Наполи» в большинстве разгромил «Рейнджерс». Зелиньски не реализовал пенальти

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы А между «Рейнджерс» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Айброкс». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей.



Первый гол на 68-й минуте забил полузащитник неаполитанцев Маттео Политано. Он реализовал пенальти. За девять минут до этого хавбек Пётр Зелиньски не реализовал 11-метровый удар, который пришлось перебить. Первую попытку поляк также не забил. Во втором тайме игрок шотландского клуба Джеймс Сэндс за три минуты получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Голами в составе итальянского клуба также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.



После двух туров команда Лучано Спаллетти лидирует в квартете A группового этапа Лиги чемпионов.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.