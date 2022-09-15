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Нападающий «Ман Сити» Холанд не стал праздновать гол в ворота «Боруссии» Д

Нападающий «Ман Сити» Холанд не стал праздновать гол в ворота «Боруссии» Д
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Вчера, 14 августа, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимал на стадионе «Этихад Стэдиум» дортмундскую «Боруссию». Победу в игре отпраздновали «горожане», а победный мяч забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд, огорчив, таким образом, бывший клуб.

Гол Холанд забил на 84-й минуте встречи после передачи Жоау Канселу. После забитого мяча нападающий не только решил не праздновать забитый мяч, который в итоге принёс его команде 3 очка, но и извинился перед гостевым сектором немецких болельщиков.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 6 очков и возглавил группу G. На втором месте находится «Боруссия» Д. На 3-м и 4-м местах соответственно расположились «Копенгаген» и «Севилья» — у обеих команд по одному набранному очку.

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