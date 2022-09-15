Губернатор Самарской области прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Зенитом»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Зенитом» в матче Кубка России.

«Я поздравлю нашу команду, всех болельщиков «Крыльев» с блестящей победой! Игроки показали максимальную самоотдачу, настоящий командный настрой, самоотверженность и волю к победе. Наши парни ни в чём не уступали титулованному сопернику, бились на каждом сантиметре поля, много атаковали, активно прессинговали и заслуженно выиграли. Все ребята, вся команда — молодцы.



Конечно, спасибо нашим болельщикам, которые, несмотря на пасмурную и прохладную погоду, рабочий день, пришли на стадион и поддерживали нашу команду. Уверен, родные трибуны помогли «Крыльям» победить.



Сегодня команда показала, что футболистам при нашей болельщицкой поддержке по плечу любой соперник. Надеюсь, результат игры с «Зенитом» придаст сил и уверенности «Крыльям» в следующих матчах — не менее важных и ответственных», — цитирует Азарова «Сова Инфо».