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Холанд прокомментировал победный гол за «Манчестер Сити» в ворота «Боруссии»

Холанд прокомментировал победный гол за «Манчестер Сити» в ворота «Боруссии»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:1). Холанд стал автором победного гола.

«В конце концов, мы показали, кто мы такие. Это то, что мы есть. Вот как мы должны играть. Я горжусь последними 25 минутами. Хороший проход от Жоао Канселу. Это действительно важная победа. Я рад видеть всех из дортмундской «Боруссии». Но они не остановили меня. Я забил гол. Они играли хорошо… Я был совершенно уверен, что за мной будут следить всю игру, потому что Эдин Терзич очень хорошо меня знает», — приводит слова Холанда BBC.

Напомним, после забитого мяча Холанд не только решил не праздновать забитый мяч, но и извинился перед гостевым сектором немецких болельщиков.

Напомним, Холанд защищал цвета «Боруссии» с 2020 по 2022 год.

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